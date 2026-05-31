Balıkesirlileri Ankara'da 22 yıldır bir araya getiren, üniversiteye gelen öğrencilere sahip çıkan tek dernek olan Ankara Balıkesirliler Derneği, okullarından başarıyla mezun olacak öğrencilerine bu yıl da mezuniyet pastası kesti.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Sıhhiye'de öğrencilerine okul çıkışı, hafta sonları ücretsiz kafe, buluşma noktası olan gönüllü destek sağlayan Ankara Balıkesirliler Derneği, yıllardır yaptığı gibi bu yıl da özel mezuniyet pastası ile uğurladı.

Keyifli mezuniyet kutlamasına her zaman Ankara Balıkesirliler Derneği ile olan Balıkesir önceki Valilerinden, Danıştay üyeliğinden emekli Atıl Uzelgün, eşi Zeren Uzelgün de katılarak zenginlik kattılar. Unutulmayan Valilerden Uzelgün çifti sadece gelmekle kalmadı, kutlama pastasını da gönderdi. Balıkesir Valiliği döneminde hazırlattığı Balıkesir unsurları içeren muhteşem görsel tabloyu da Derneğe hediye etti. Muhteşem tabloyu teslim alan Ankara Balıkesirliler Derneği Başkanı Servet Camgöz, şükranlarını sunarak dernekte en güzel yere asacaklarını söyleyerek pasta için de ayrıca teşekkür etti. Öğrencilere pasta ikramını da gerçekleştiren çift, öğrencilerle tek tek görüşerek, mezun olanları kutladı, devam edenlere başarılar diledi.

Konuşmasında, başarıyla mezun olmaları dolayısıyla kutladığını belirten Atıl Uzelgün, çok çalışarak ülkeye hizmet etmelerini söyledi. Dernek kütüphanesini çok beğendiğini söyleyerek, “Bu kadar zengin kütüphanesi olan dernek çok azdır.” dedi. Atıl Uzelgün ve eşine çok teşekkür ettiklerini belirten Başkan Camgöz de, bu yıl 14 öğrenci mezun verecek olmanın gururunu, keyfini yaşadıklarını, gözleri gibi baktıkları hemşehri öğrencilerinin başarısıyla her zaman mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilere her dönem yapıldığı gibi “Nutuk” kitabı hediye edildi, bundan sonraki yaşamlarında öğrencilere başarılar dilendi.

Dernek logosu ile özel yapılan dev pasta hep birlikte mumu üflenerek birlikte kesildi, afiyetle yendi.

