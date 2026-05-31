TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen MYK toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Emir, CHP'nin grup toplantısının planlandığı şekilde yapılacağını belirtti.

Emir, "Yönetmeliğimize, tüzüğümüze ve Meclis teamüllerine göre Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini, gündemini ve zamanını belirler. Bu yasal zemin 100 yıllık partimizde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun İtiraz Dilekçesine Yanıt

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine ilişkin yaptığı itiraz başvurusu hakkında da konuşan Emir, söz konusu başvurunun içeriğini inceleme fırsatı bulamadığını söyledi.

Parti tüzüğü ve geleneklerinin açık olduğunu vurgulayan Emir, "100 yıllık partinin buradaki geleneği ve tüzüğü son derece nettir. Bu nedenle bizim açımızdan herhangi bir tartışmaya yer yok" dedi.

FETÖ ve Ajanlık Tartışmalarına Tepki

Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği FETÖ ve ajanlık tartışmalarıyla ilgili soruya da yanıt verdi. CHP içerisinde bu tür suçlamalara muhatap olacak kimsenin bulunmadığını belirten Emir, söz konusu iddiaların geçmişte de sıkça gündeme getirildiğini ifade etti.

Emir açıklamasında, "Bu tartışmalar ve iftiralar geçmişte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve çalışma arkadaşlarına yönelik olarak da dile getirilmiş, artık bayatlamış iddialardır. Burada mesele; sandığa, milletin iradesine ve hukuka sahip çıkanlarla, partiyi yalnızca partililerin seçtiği kadroların yönetmesi gerektiğine inananların mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

CHP'de yaşanan gelişmeler ve parti yönetimine ilişkin tartışmaların önümüzdeki günlerde de siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor.