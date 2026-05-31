Uraloğlu mesajında, “Güler yüzleri, özverileri ve profesyonellikleriyle her yolculuğa değer katan tüm kabin memurlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü’nü gönülden kutluyorum. Yolcularımıza gökyüzünde en iyi hizmeti sunmak için fedakârca görev yapan kabin ekiplerimizin emekleri, gayretleri ve başarıları daim olsun.” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, hava yolu sektörünün görünmeyen kahramanları olarak nitelendirilen kabin memurlarının uçuş güvenliği ve yolcu memnuniyetindeki kritik rolüne vurgu yapıldı. Bakan Uraloğlu’nun mesajı, havacılık çalışanları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da ilgi gördü.

Kabin Memurlarının Önemi Vurgulandı

Kabin memurları, yalnızca yolcu konforunu sağlamakla kalmayıp, uçuş güvenliği, acil durum yönetimi ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından da havacılık sektörünün en önemli unsurları arasında yer alıyor. Dünya genelinde her yıl kutlanan Dünya Kabin Memurları Günü, bu mesleğin emek ve sorumluluğunu hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Yolcularımıza gökyüzünde en iyi hizmeti sunmak için fedakârca görev yapan kabin ekiplerimizin emekleri, gayretleri ve… pic.twitter.com/roGX94oJP9 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) May 31, 2026