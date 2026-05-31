Fenerbahçe'nin yeni dönem planlarını anlatan Aziz Yıldırım, kulüpte uzun vadeli bir futbol yapılanması oluşturacaklarını belirterek eski sporcuların da bu sistem içerisinde yer alacağını söyledi. Oğuz Çetin'in futbol aklının merkezinde yer aldığını ifade eden Yıldırım, scout yapılanması ve oyuncu izleme sistemleri konusunda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Aziz Yıldırım: İki santrfor transferinde prensipte anlaştık

Transfer çalışmalarına da değinen Yıldırım, Fenerbahçe'nin iki önemli santrforla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. İsim vermekten kaçınan Yıldırım, kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek transferlerin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulabileceğini ifade etti.

Yıldırım, "İki santrfor bu hafta açıklanabilir. Değerli oyuncularla prensipte anlaştık. Diğer bölgelere de transferler yapacağız. 20-25 Haziran'a kadar kadro planlamasını büyük ölçüde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Alex De Souza Fenerbahçe'de görev alacak mı?

Toplantıda taraftarların yönelttiği sorular arasında Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın kulüpte görev alıp almayacağı da yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, Alex'in geçmişte seçim dönemlerinde kullanıldığını ancak sonrasında herhangi bir görev verilmediğini savundu.

Yıldırım, "8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok. Eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için 10 yıllık vizyon planı

Fenerbahçe'nin geleceğini planlı bir şekilde inşa etmek istediklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, tesisleşme, mali yapı, transfer politikası ve oyuncu takip sistemlerini kapsayan 5 ve 10 yıllık vizyon programı hazırlayacaklarını söyledi. Yıldırım, Avrupa'da yeniden başarı elde etmek ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde rekabet edebilmek için kurumsal bir futbol modeli oluşturacaklarını belirtti.