Bu yıl yaklaşık 85 bin Türk vatandaşının hac farizasını yerine getirdiği Suudi Arabistan'dan dönüşler sürerken, hacılar Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçaklarla İstanbul'a ulaştı. Havalimanında yaşanan kavuşma anlarında duygusal görüntüler ortaya çıktı. Uzun süre ayrı kalan aileler birbirlerine sarılarak hasret giderirken, bazı hacılar ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Hacıların yanlarında zemzem suyu, hurma ve kutsal topraklardan getirilen çeşitli hediyelik eşyalar taşıdığı görüldü. Yetkililer, Türk hacıların yurda dönüşlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

"Allah Herkese Nasip Etsin"

Hac dönüşü duygularını paylaşan Saffet Sarı, yaklaşık 40 günlük kutsal yolculuğun ardından Türkiye'ye döndüğünü belirterek, "22 Nisan'da gittik, 31 Mayıs'ta geldik. Allah'a şükür görevimizi yerine getirdik. İlk kez hac yaptık. Çok güzel duygular yaşadık. Allah herkese nasip etsin, inşallah bir daha gitmek de kısmet olur" dedi.

"40 Günün Nasıl Geçtiğini Anlamadık"

Eşi Engin Ezber ile birlikte hac ibadetini gerçekleştiren Fatma Nur Ezber ise kutsal topraklarda geçirdikleri günlerin çok hızlı geçtiğini ifade ederek, "40 gün nasıl geçti anlamadık. Sıkıntısız gittik, sıkıntısız geldik. Çok mutluyuz. Bu duyguların tarifi mümkün değil. Hizmetler çok güzeldi, ikramlar boldu. Allah isteyen herkese nasip etsin" diye konuştu.

Engin Ezber de hac ibadetinin manevi atmosferine dikkat çekerek, "Kutsal topraklarda insan kendisini farklı hissediyor. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettik. Çok güzel ve anlamlı duygular yaşadık. Allah hacımızı kabul etsin, herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Türk hacıların kutsal topraklardan dönüşleri devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda önümüzdeki günlerde de benzer duygusal karşılama görüntülerinin yaşanması bekleniyor.