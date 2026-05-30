Yenikapı Sahili’nde düzenlenen etkinlikte gökyüzüne yükselen 1453 dron, İstanbul’un fethini simgeleyen birbirinden özel figürler oluşturdu. Binlerce kişinin takip ettiği gösteride, fetih ruhunu yansıtan görseller ve tarihi sahneler ışık koreografisi eşliğinde gökyüzüne taşındı.

Fatih Sultan Mehmet ve Fetih Teması Gökyüzüne Yansıtıldı

Dron gösterisinde, İstanbul’un fethine damga vuran tarihi anlar ile birlikte Fatih Sultan Mehmet’in portresi de yer aldı. Gösteri boyunca fetihle ilgili önemli semboller ve görseller gökyüzünde canlandırılırken, ortaya çıkan manzara izleyenlerden büyük beğeni topladı.

İstanbul’un birçok noktasından görülebilen dron şovu, şehrin fethinin 573. yıl dönümüne özel hazırlanan en dikkat çekici etkinliklerden biri oldu.

Gösteri Erdoğan ve Türk Bayrağı Figürüyle Sona Erdi

Yaklaşık süren görsel şölenin finalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi ile Türk Bayrağı figürü gökyüzünde oluşturuldu. Vatandaşlar, tarihi geceyi cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 1453 dronluk ışık gösterisi, hem teknolojiyi hem de tarihi bir araya getirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.