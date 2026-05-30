Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kabadüz'deki Çambaşı Yaylası'nda etkili olan yağış nedeniyle araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yaylanın yüksek noktalarında etkisini artıran kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis meydana geldi. Kar yağışı ve sisle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yaylada bulunan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ordu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü kaydeden yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.

