DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TFF tarafından alınan kararın İstiklal Marşı’nın okunmasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, maçlardan önce İstiklal Marşı’nın okunmasının mevcut talimatlar doğrultusunda aynı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremonilerde ve ısınma sırasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmesini kapsadığı ifade edildi. Söz konusu kararın, UEFA ve FIFA organizasyon standartlarına uyum amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kulüpler ve futbolculardan gelen taleplerin de dikkate alındığı belirtilirken, kamuoyunun manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olması istendi.