Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kod uyarısının ardından Doğu Akdeniz’de yağışlı hava etkisini gösterdi. Hatay’ın Defne ilçesi ile Osmaniye’nin Düziçi bölgesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede etkisini artırdı.

Caddeler ve Evler Sular Altında Kaldı

Şiddetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Dereler Taştı, Yollar ve Duvarlar Zarar Gördü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde derelerin taşması sonucu tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Bazı köy yollarının çöktüğü, bazı evlerin istinat duvarlarının da zarar gördüğü bildirildi.

Belediye Ekipleri Sahada

Yağışın ardından belediye ekipleri bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.