CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi sonrası eski Genel Başkan Murat Karayalçın’dan sert tepki geldi.

Karayalçın, “Genel merkeze yapılan polis müdahalesini izlerken ağladım. 19 Mart’tan bu yana CHP’yi sarsmaya ve tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bu, CHP’ye yapılmış bir darbe girişimidir” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na ulaşamadığını söyleyen Karayalçın, “En kısa zamanda kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyecektim” ifadelerini kullandı.

Karayalçın ayrıca, “Parti yöneticileri sokağı dinlemeli, halkın mesajını almalı” açıklamasını yaptı.