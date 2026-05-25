Ankara yalnızca siyasi bir gerilime değil, Türk demokrasi tarihinde uzun yıllar konuşulacak tarihi bir kırılmaya sahne oldu. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından başlayan süreç, gün boyunca CHP Genel Merkezi çevresinde tansiyonu yüksek görüntüler oluşturdu. Polis müdahalesi, biber gazı, parti içi karşılıklı restleşmeler ve ardından gelen Meclis yürüyüşü; CHP’deki krizin artık yalnızca hukuki değil, doğrudan siyasi ve psikolojik bir mücadeleye dönüştüğünü ortaya koydu.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERİLİM SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre;

Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi çevresinde olağanüstü hareketlilik yaşandı. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili bina çevresinde toplandı. Kurultay kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin parti yönetimine yeniden dönebileceği yönündeki iddialar, parti tabanında büyük bir kırılmayı beraberinde getirdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle Özgür Özel’e destek veren gruplar arasında sert tartışmalar yaşandı. Zaman zaman yükselen tansiyon, bina çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. Genel Merkez önünde yaşananlar, CHP içerisindeki ayrışmanın artık açık bir güç mücadelesine dönüştüğünü gözler önüne serdi.

POLİS MÜDAHALESİ VE BİBER GAZI KRİZİ BÜYÜTTÜ

Öğle saatlerine doğru Ankara Emniyeti’nin Genel Merkez çevresindeki hareketliliği dikkat çekici biçimde arttı. Çevik kuvvet ekiplerinin parti binasına yönelmesiyle birlikte içeride ve dışarıda büyük panik yaşandı.

Yaşanan arbede sırasında biber gazı kullanıldığı, bazı partililer ve gazeteciler gazdan etkilendi. Özellikle kapalı alan içerisinde yaşanan yoğun gaz nedeniyle birçok kişi nefes almakta zorlandı. Parti binası içerisinde yaşanan karmaşa sırasında zaman zaman sert itişmelerin yaşandığı görüldü. Siyasi tarihte alışılmadık görüntüler oluşturan müdahale, CHP tabanında büyük tepkiye yol açtı.

BASIN MENSUPLARI DA KRİZİN ORTASINDA KALDI

Genel Merkezde yaşanan yoğunluk ve müdahale sırasında en zor anları yaşayan kesimlerden biri de gazeteciler oldu. İçeride yayın yapmaya çalışan basın mensupları yoğun gaz nedeniyle görüntü almakta zorlandı. Kameraların çalışamaz hale geldiği, canlı yayınların kesildiği ve bazı muhabirlerin bina dışına çıkarıldığı anlara sahne oldu.