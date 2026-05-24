Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkeziönünde başlayan ve devam eden olaylara ilişkin detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan bazı kişiler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.

Kolluk Kuvvetlerine Direnme İddiası

Başsavcılık açıklamasında, olaylar sırasında kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında da Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesi kapsamında “görevli memura direnme” suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Yaralanma Olayı ve TCK 86 Kapsamı

Açıklamada ayrıca, parti binası yakınlarında yol üzerinde yaşanan bir olayda bir kişinin yaralanmasına neden olunduğu, görüntülerin sosyal medyaya da yansıdığı aktarıldı.

Söz konusu eyleme ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesi kapsamında “kasten yaralama” suçundan da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaylara ilişkin tüm delillerin incelendiğini ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.