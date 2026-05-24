Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi çevresinde toplanan kalabalığa konuşan Özgür Özel’in otobüs üzerinden yaptığı açıklamalar sırasında sık sık sloganlar atıldı.
Destekçilerinden Yoğun İlgi
Görüntülerde partililerin Özel’e alkış ve sloganlarla destek verdiği görülürken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekti. Otobüsün üzerinden kalabalığa seslenen Özel’in konuşması vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Görüntüler Sosyal Medyada Paylaşıldı
Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken, olay siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Muhabir: Haber Merkezi