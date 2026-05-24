Ukrayna-Rusya sınır hattına yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Sumi kentinde bulunan askeri üslerde yürütülen yoğun tatbikatlar ve kamikaze dronlara karşı oluşturulan 40 kilometrelik “tel” savunma sistemi basın mensupları tarafından görüntülendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında gazeteciler, savaşın en kritik cephelerinden biri olarak gösterilen Sumi’de 21’inci Mekanize Tugayı birliklerini ziyaret etti.

Sınır hattına yakın bölgede konuşlu birliklerde askerlerin yoğun saha tatbikatları gerçekleştirdiği, eğitimlerin ise yakın muharebe, meskun mahal operasyonları, ilk yardım ve cephe hattında tahliye prosedürlerini kapsadığı aktarıldı. Eğitim programına ayrıca insansız hava araçları (İHA) kullanımı ve elektronik harp sistemlerine karşı korunma yöntemlerinin de dahil edildiği belirtildi.

Askerlerin, keşif yapan dronları tespit etme, kamuflaj teknikleri ve sinyal karıştırıcı sistemlerin kullanımı konusunda uygulamalı eğitim aldığı ifade edildi.

‘Sessiz görünse de her gün saldırı var’

Sumi Bölgesi Askeri İdaresi yetkilisi Volodymyr Babych, bölgenin dışarıdan sakin görünmesine rağmen saldırıların sürdüğünü belirterek, “Sessiz göründüğüne bakmayın, her gün saldırı var” ifadelerini kullandı.

Babych, bölgede sivil altyapı ve konutların da hedef alındığını, bugüne kadar yaklaşık 17 bin noktanın zarar gördüğünü ve çok sayıda sivil kaybın yaşandığını aktardı.

Kamikaze dronlara karşı 40 kilometrelik ‘tel’ önlem

Cephe hattına uzanan kritik bir yol güzergâhında, Rus kamikaze dron saldırılarını engellemek amacıyla yaklaşık 40 kilometrelik bölümün özel tellerle kaplandığı görüldü.

Yetkililer, bu koridor üzerinde elektronik harp sistemleri ve fiziksel engeller sayesinde ayda ortalama 150 ila 300 dronun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgedeki savunma hatlarının, hem askeri sevkiyat hem de sivil tahliyeler için kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.