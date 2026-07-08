Trump, Suriye'nin uzun yıllar zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sayın Şara çok iyi bir lider ve herkesin saygı duyduğu bir isim haline geldi. Ülkedeki yaptırımları kaldırdık. Bu çok önemliydi. Suriye kısa sürede istikrara kavuştu. Bu nedenle Suriye'yi terör sponsoru ülkeler listesinden çıkaracağım. Neden çıkarmayayım? Harika bir iş yapıyor" dedi.

Trump'tan Türkiye mesajı

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi "fantastik bir NATO müttefiki" olarak nitelendiren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yöneltilen soruya, "Türkiye benim için harika bir ülke ve fantastik bir NATO müttefiki" ifadeleriyle yanıt verdi.

İran ve Lübnan açıklamaları

Trump, İran'ın nükleer materyalleri çıkarabilecek kapasiteye sahip olmadığını savunarak, bu konuda ABD'nin teknolojik üstünlüğüne dikkat çekti. İran'a asker gönderme planlarının bulunmadığını belirten Trump, anlaşmaların sağlanması halinde buna ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesine ilişkin de konuşan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuyu görüştüğünü belirterek, İsrail askerlerinin bölgeden çekileceğini düşündüğünü ifade etti.

Ahmed Şara: Tüm Suriye halkı Trump'a teşekkür ediyor

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ise eski rejimin devrilmesinin ardından ülkenin yeniden toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Trump'ın yaptırımları kaldırma kararının tarihi önem taşıdığını vurgulayan Şara, "Türkiye başta olmak üzere dost ülkelerin desteğiyle önemli ilerleme kaydettik. Tüm Suriye halkı Başkan Trump'a teşekkür ediyor" dedi.