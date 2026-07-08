Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme heyeti önünde kullandığı ifadelerin soruşturmaya konu edildiği belirtildi.

Başsavcılıktan Resmi Açıklama

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, 'Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...' şeklindeki sözleri nedeniyle, 'kamu görevlisini tehdit' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmanın Gerekçesi

Başsavcılık, soruşturmanın gerekçesi olarak Ekrem İmamoğlu'nun duruşma sırasında söylediği sözlerin "kamu görevlisini tehdit" suçu kapsamında değerlendirilmesini gösterdi. Soruşturma, savcılık tarafından resen, yani herhangi bir şikâyet beklenmeksizin başlatıldı.

Önümüzdeki süreçte savcılık tarafından yürütülecek soruşturma kapsamında ilgili delillerin toplanması ve hukuki sürecin işletilmesi bekleniyor.