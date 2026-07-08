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Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin C.T. (36) olduğu tespit edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi açıklarında meydana geldi. Vapurla seyahat eden yolcuların denizde hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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