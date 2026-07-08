Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 6 Temmuz'da kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 6 sigara sarma makinesi, 291 bin 400 boş makaron, 11 bin 300 doldurulmuş makaron, 251 kilogram kıyılmış tütün, 440 elektronik sigara likidi, 660 bin 400 pamuk filtre, bir hava kompresörü ile 125 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İki Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.