Olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Balpınar beldesi Çevre Yolu Köprüsü mevkisinden geçen Batman Çayı'nda yaşandı. Yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için çay kenarına giden İsmail Arzık, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Arzık'ı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Arzık, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Arzık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürülürken, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.