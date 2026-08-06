Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 4 saat süren kritik toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

8 İle Atama Yapıldı

Eylül ayında başlayacak kongre takvimi öncesi örgüt yapılanmasının sürdüğünü belirten Sarı, 8 ilde yapılan yeni görevlendirmeleri açıkladı. Yapılan atamalara göre il başkanları şu isimlerden oluştu:

Ardahan: Temel Avşar

Çankırı: Kamil Akdoğan

Erzincan: Şevki Akta

Kahramanmaraş: Esat Şengül

Karabük: Burak Onur Gündüz

Kırklareli: Özgür Kaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gözaltılar İçeriği Görüntüle

Kilis: Mustafa Curatoğlu

Kocaeli: Selman Yıldırım

Gençlik kollarında da görevlendirme yapıldığını bildiren Sarı, Berfin Karan ve yönetiminin Gençlik Kolları görevine getirildiğini açıkladı.

"Kanun Teklifi İlkelerimize Uygun"

TBMM'ye sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni değerlendiren Sarı, silah bırakma ve tasfiye süreçlerinin teyit edilmesinin şart olduğunu, Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak raporla sürecin başlayacak olmasının CHP'nin daha önce ilan ettiği ilkelere uygun olduğunu belirtti.

Asgari Ücret ve Belediye Başkanı Transferi Açıklaması

TÜİK enflasyon rakamlarına değinen Sarı, asgari ücretin eridiğini belirterek ara zam yapılmasının zorunluluk olduğunu ifade etti. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanları hakkında da konuşan Sarı, bu tür geçişlerin ne etik ne de siyaseten doğru olmadığını vurgulayarak partide disiplin süreçlerinin işleyeceğini kaydetti.