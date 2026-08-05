Keçiören Belediyesi, tarımsal üretime verdiği önem doğrultusunda kendi üretim alanlarında yetiştirdiği sebze ve meyveleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Bağlum'da bulunan bostan ve meyve bahçelerinde doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünler, hasat edildikten sonra hijyenik koşullarda paketlenerek belediye bünyesindeki konukevinin mutfağına ulaştırılıyor.

Bu uygulamayla hem taze ve kaliteli ürünler değerlendirilirken hem de üretimden tüketime kadar uzanan sürdürülebilir bir belediyecilik modeli hayata geçiriliyor.

37 dönümlük alanda doğal üretim

Keçiören Belediyesi'nin Bağlum'da yer alan 20 dönümlük bostanı ile 17 dönümlük meyve bahçesinde yıl boyunca üretim gerçekleştiriliyor. İlkbaharda toprakla buluşturulan fideler, yaz aylarında verimli bir hasada dönüşüyor.

Elde edilen ürünler, herhangi bir aracı olmadan doğrudan belediyenin konukevi mutfağına ulaştırılarak günlük yemeklerde kullanılıyor.

27 farklı ürün hasat ediliyor

Bağlum Bostan Alanı'nda yetiştirilen 27 farklı sebze ve meyve çeşidi, belediyenin mutfağına taze olarak kazandırılıyor.

Bostanda yetiştirilen domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, patates ve çeşitli yeşilliklerin yanı sıra meyve bahçesinden toplanan şeftali, vişne, kayısı, erik, armut ve diğer mevsim meyveleri de sofralara ulaştırılıyor.

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı

Keçiören Belediyesi, kendi üretim alanlarından elde ettiği ürünleri doğrudan kullanarak hem sağlıklı ve doğal gıdaların tüketilmesini sağlıyor hem de belediye kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesine katkı sunuyor.

Üretimden hasada, hasattan mutfağa uzanan bu modelle belediye, yerel üretimi destekleyen, israfı azaltan ve sürdürülebilirliği esas alan hizmet anlayışını sürdürmeyi hedefliyor.