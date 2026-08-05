Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 44 kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev ve çevresine yönelik hava saldırılarının detaylarını paylaştı. Saldırılarda 24 balistik füze, 4 Zirkon/Oniks füzesi ve 115 insansız hava aracının kullanıldığını belirten Ukrayna lideri, saldırıların özellikle sivil alanları hedef aldığını ifade etti.

Sivil tesisler hedef alındı

Zelenskiy, saldırıların ana hedefinin sivil işletmelere ait depo ve tesisler olduğunu belirterek, bir bira fabrikası, inşaat malzemeleri depoları, lojistik merkezler, altyapı sistemleri ve bir tren istasyonunun vurulduğunu söyledi.

Söz konusu noktaların savaşla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, saldırıların sivil altyapıya yönelik olduğunu savundu.

Zelenskiy'den hava savunma sistemi çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı, balistik füze savunma sistemlerinin hayat kurtardığını belirterek, müttefik ülkelere hava savunma desteğinin artırılması çağrısında bulundu.

Rusya'nın balistik füze üretiminin önemli bölümünün halen yaptırım listelerinde yer almadığını ifade eden Zelenskiy, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve Ukrayna'yı destekleyen diğer aktörlerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları alması gerektiğini dile getirdi.