ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'a yönelik büyük bir askeri operasyon planlandığını öne süren Trump, İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının ardından diplomatik sürecin yeniden başladığını söyledi.

ABD ve İran heyetlerinin "çok iyi görüşmeler" gerçekleştirdiğini ifade eden Trump, tarafların dün gün boyunca müzakere yürüttüğünü belirterek, "Önemli olan tek şey harekete geçmeleri. Onlar bir anlaşmaya varmak istiyor" dedi.

İran'ın müzakere sürecinden çekilmesi halinde sert sonuçlarla karşılaşacağını savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boğazın kısa süre içinde yeniden açılacağını öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Aksi takdirde çok sert vurulacaklar ve ardından boğaz yine açık olacak" diye konuştu.