Kanada'nın British Columbia eyaletinde devam eden orman yangınları, elverişsiz hava koşullarının da etkisiyle büyümeyi sürdürüyor. Özellikle hafta sonu etkili olan kuvvetli rüzgarların alevleri hızla yaydığı belirtilirken, çok sayıda yerleşim yerinde tahliye kararı alındı.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, eyaletin farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar nedeniyle 5 binden fazla kişi evlerini terk ederek güvenli alanlara yönlendirildi.

Rüzgar Yangınları Büyüttü

Yetkililer, kuvvetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ve yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini bildirdi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, yangın riski bulunan bölgelerde tedbirler artırıldı.

Tahliyeler Devam Ediyor

Yetkililer, yangınların seyrine göre yeni tahliye kararlarının alınabileceğini belirterek, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmelerini istedi. Eyalette acil durum ekipleri, yangından etkilenen bölgelerde hem söndürme hem de tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.