Perakende sektöründe merakla beklenen hisse devri resmiyet kazandı. Sabancı Holding’in yüzde 57,12 ve Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16’lık paylarının Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye geçmesiyle CarrefourSA sermayesinin toplam yüzde 89,28’i el değiştirdi.

Markalar Ayrışmaya Devam Edecek

Devir işlemi sonrası her iki markanın geleceğine ilişkin detaylar netleşti. Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık çatısı altında birleşen CarrefourSA ve A101; tek bir zincir olmayacak. İki dev marka, kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız ve farklı yönetim yapılarıyla hizmet vermeyi sürdürecek.

Koltuk Hatice Evren’e Emanet

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre CarrefourSA’nın yeni CEO’su Hatice Evren oldu.

22 yıldır CarrefourSA bünyesinde çalışan ve son 8 yıldır CEO’luk görevini yürüten Kutay Kartallıoğlu ise görevi devrettiğini açıkladı. Kartallıoğlu, geçiş sürecinde bir süre CEO danışmanı olarak katkı sağlamaya devam edecek.