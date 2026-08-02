Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da transfer gündemi alev aldı. Kadrosunu dünya çapında isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavili yönetim, taraftarlarını heyecana boğacak iki dev hamle için düğmeye bastı.

Sörloth İçin Resmi Temaslar Başladı

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda fırtına gibi esen eski golcüsü Alexander Sörloth'u yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Şu anda İspanya temsilcisi Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Norveçli golcü ile yolların ayrılması bekleniyor. İspanyol kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli santrfor ile İtalyan devi Juventus da ilgilenmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atmıştı. Fırsatı değerlendirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, pazarlıklarda vites artırdı.

Bordo-Mavili Formayla Unutulmaz Performans

Trabzonspor kariyerinde adeta tavan yapan Sörloth, bordo-mavili formayla çıktığı 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asistlik muazzam bir katkı sağlayarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Karadeniz ekibi, eski kralını geri getirerek forvet hattındaki skor sorununu kökten çözmeyi hedefliyor.

İkinci Müjde: Mohamed Salah İddiası!

Trabzonspor'daki transfer hareketliliği Sörloth ile de sınırlı değil. Beşiktaş ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamayan Mısırlı süper star Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a çok yakın olduğu öne sürüldü.

Bordo-mavili yönetimin, Mısırlı yıldızın transferini bitirmek adına kısa süre içerisinde resmi adımları atarak bombayı patlatması bekleniyor.