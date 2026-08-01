Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasında indirime gitti.

Kurul, Yandaş’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 30 Nisan 2026 tarihli kararına yaptığı itirazı görüştü. Yapılan değerlendirme sonucunda 12 aylık hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Tahkim Kurulu, aynı dosyada Yandaş’a bahis eylemi nedeniyle bu kez 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı. Bu karar ise oy çokluğuyla alındı.

Böylece Mert Hakan Yandaş’ın daha önce 12 ay olarak belirlenen hak mahrumiyeti cezası yarı yarıya indirilmiş oldu.