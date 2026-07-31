Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla ve 3 ülkedeki 16 stadyumda düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, 39 gün süren futbol şöleninin ardından yayıncılık ve dijital rekorları altüst etti. FIFA verilerine göre, turnuvanın dünya genelindeki toplam etkileşim sayısının nihai rakamlar açıklandığında 6 milyarı aşması bekleniyor.

İspanya’nın uzatma dakikalarında Arjantin’i 1-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olduğu unutulmaz final maçı başta olmak üzere, turnuva boyunca kırılan tüm dev rekorlar detaylandı:

ABD Televizyon Tarihinin En Çok İzlenen Futbol Maçı!

Nielsen verilerine göre, dev final karşılaşması sadece ABD'de 62,8 milyondan fazla kişi tarafından canlı izlenerek ülke tarihinin en yüksek reytinge ulaşan futbol yayını oldu.

Fox (İngilizce Yayın): Final maçını yaklaşık 39 milyon kişi takip etti. Bu rakam, Katar 2022 finaline kıyasla %132'lik bir artış gösterdi. Turnuva boyunca Fox, FS1 ve Tubi üzerinden yayınlanan 104 maçın ortalama izleyicisi 7,7 milyona ulaştı.

Telemundo (İspanyolca Yayın): 24 milyon izleyiciye ulaşarak 2022'ye göre %166 büyüme kaydetti ve İspanyolca yayınlanan spor karşılaşmaları arasında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dijital Platformlar İki katına Çıktı

Dünya Kupası izleyicilerinin yayınları dijital platformlardan takip etme oranı tavan yaptı. Telemundo verilerine göre futbolseverlerin yaklaşık %50'si maçları internet ve mobil uygulamalar üzerinden izledi (2022'de bu oran %30 seviyesindeydi).

Anlatım tarzı, reklamsız su molaları ve uygun fiyatlı abonelik seçenekleri nedeniyle izleyicilerin dijital platformlara ilgisi katlanarak arttı.

Sosyal Medya Çıldırdı: TikTok ve YouTube'da 14,5 Milyar İzlenme!

FIFA’nın açıkladığı verilere göre turnuva boyunca dijital mecralarda 20 milyar video izlenmesi, 30 milyar gösterim ve 1,7 milyar etkileşim gerçekleşti. 2022 Dünya Kupası ile kıyaslandığında etkileşim %160, video izlenmeleri ise %485 artış gösterdi.

Öne Çıkan Viral Paylaşımlar:

En Çok İzlenen İçerik: Norveç taraftarlarının stadyumdaki "Viking Row" (Viking Küreği) kutlaması 174 milyon izlenmeyle TikTok rekoru kırdı.

Şov Dünyası: Açılış maçında Shakira ve Burna Boy’un seslendirdiği "Dai Dai" şarkısının performansı Instagram’da 135 milyon, YouTube’da 49 milyon kez izlendi.

Efsanelerin Golleri: Cristiano Ronaldo’nun eleme turlarındaki ilk golü YouTube’da 75 milyon izlenmeye ulaşırken; Mexico City Fan Festivali'nde Luis Romo’nun golüne verilen coşkulu tepki Facebook’ta 82 milyon kez görüntülendi.

Ev Sahibi Ülkelerde Tarihi Reytingler

Kanada: Milli takımın çeyrek finale kadar yükseldiği tarihi süreçte maçlar ortalama 5,4 milyon kişi tarafından izlendi ve %82,6'lık pazar payı ile Kanada Dünya Kupası yayıncılık tarihinin zirvesine yerleşti.

Meksika: Meksika’nın son 16 turunda İngiltere ile oynadığı dev mücadele 36 milyon izleyiciye ulaşarak ülkenin 21. yüzyılda en çok izlenen Dünya Kupası maçı oldu.

ABD: ABD’nin son 32 turunda Bosna Hersek’i devirdiği maç, 36,2 milyon izleyiciyle o tarihe kadar ABD TV tarihinin rekorunu kırmıştı.

Bir Sonraki Rota: 2030 Dünya Kupası!

Tarihin en çok izlenen organizasyonunun ardından gözler bir sonraki turnuvaya çevrildi. 2030 FIFA Dünya Kupası, 100. yıl özel kutlamaları kapsamında Arjantin, Paraguay ve Uruguay'daki açılış maçlarının ardından Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek.