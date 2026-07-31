Orta Doğu diplomasisinde sıcak saatler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımla Gazze Şeridi'ndeki tüm silahlı grupların silahsızlanması konusunda "tarihi" bir uzlaşıya varıldığını iddia etti.

ancak Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Filistinli direniş gruplarından İslami Cihad Hareketi haberi yalanlayarak çekincelerini dile getirdi.

Trump: "Hamas Silah Bırakacak, İsrail Çekilecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun yürüttüğü müzakereler sonucunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Barış Kurulu, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze’nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır."

Sürecin Orta Doğu'da kalıcı barış ve Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesi adına kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump; arabuluculuk rolleri ve katkıları nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

İslami Cihad'dan Sert Yalanlama: "Bilgiler Doğru Değil"

Trump'ın "tarihi anlaşma" duyurusunun hemen ardından Filistinli gruptan yanıt geldi. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Medyada, Filistinli gruplar ile düşman İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler hassas ve doğru değildir. Mevcut haliyle bu iddialara çekince koyuyoruz."

Bölgeden gelen çelişkili açıklamalar sonrası gözler arabulucu ülkelerden ve Hamas kanadından gelecek resmi açıklamalara çevrildi.