TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanarak yükseköğretim alanında devrim niteliğinde düzenlemeler içeren yeni kanun teklifini kabul etti. Yapılan görüşmelerin ardından yasalaşan düzenleme; öğrenci affından akademik sahtecilikle mücadeleye, teknoloji transfer ofislerinden yurt dışı kampüslere kadar pek çok alanda köklü değişiklikler getiriyor.
İşte kabul edilen kanunun öne çıkan tüm maddeleri:
1. Öğrenci Affı Düzenlemesi Geldi
Kanunla üniversitelerde hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeyde öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrencilere af hakkı tanındı:
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Daha önceki af düzenlemelerinden yararlanmamış olma şartıyla öğrenciler, 4 ay içerisinde ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı üniversiteye başvurabilecek.
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Kanun yürürlüğe girdiğinde askerlik görevinde olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru yapabilecek.
2. Korsan Yayın ve Ismarlama Teze Ağır Cezalar
Akademik dürüstlüğü ihlal eden fiillere karşı sert yaptırımlar getirildi:
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Akademisyen ve Adaylar: Ücretli veya ücretsiz başkasına tez, makale, kitap yazdıran veya proje yaptıran kişilerin akademik unvan ve dereceleri geri alınacak, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak.
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Adli Para Cezası: Bu yayınları üreten, kısmen/tamamen başkası adına yazan veya aracılık eden kişilere 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. İşin meslek edinilmesi halinde ceza 10 bin günden 20 bin güne kadar çıkacak.
3. Mevzuata Aykırı Yurt Dışı Kurumlarına Hapis Cezası
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Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı izinsiz kurum açan veya işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.
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Bu izinsiz kurum ve faaliyetlerin reklamını/tanıtımını yapanlar ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile yargılanacak.
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Sahte diploma düzenleyen ve düzenletenler direkt TCK'nın "Resmi belgede sahtecilik" hükümlerine göre cezalandırılacak.
4. Emekli Akademisyenlerin Yaş Haddi 75 Oldu
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YÖK kararıyla, emeklilik yaş haddini dolduran akademisyenler, 75 yaşını geçmemek üzere ikişer yıllık sözleşmelerle çalıştırılmaya devam edebilecek.
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Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki üniversitelerden davet alan akademisyenler, özlük hakları korunarak MEB tarafından 3 ila 5 yıla kadar izinli sayılabilecek.
5. Mezuniyet Aşamasına Gelen Öğrencilere Ek Sınav Hakkı
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Intörnlük hariç, son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları teorik/uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek.
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Öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencilerine ise ek sınav hakkı tanınmayacak.
6. Yurt Dışında Kampüs Kurma ve Teknoloji Transfer Ofisleri
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Devlet üniversiteleri, Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke, akademik birim veya tesis kurabilecek.
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Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) hizmet buluşlarının hak sahipliğini kendi adına devralabilecek. Buluştan elde edilen gelirin en az 3'te 1'i buluşu yapana verilecek. Birden fazla üniversite ortak TTO kurabilecek.