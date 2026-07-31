Akademisyen ve Adaylar: Ücretli veya ücretsiz başkasına tez, makale, kitap yazdıran veya proje yaptıran kişilerin akademik unvan ve dereceleri geri alınacak , üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak.

Adli Para Cezası: Bu yayınları üreten, kısmen/tamamen başkası adına yazan veya aracılık eden kişilere 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. İşin meslek edinilmesi halinde ceza 10 bin günden 20 bin güne kadar çıkacak.