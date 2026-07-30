TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantıda CHP'nin grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu ve denetçi üyeleri belirlendi. Toplantının ardından açıklama yapan Öztrak, pazar günü grup başkanı ve grup başkanvekili seçiminin gerçekleştirildiğini, bugünkü toplantıda ise grup yönetiminin oluşturulduğunu söyledi.

Öztrak, CHP grup toplantılarının bundan sonra olağan dönemde olduğu gibi salı günleri saat 13.30'da yapılacağını belirterek, grup odalarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

"Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız"

Öztrak, "Pazar günü grup başkanını, grup başkan vekilini seçtik. Bugün de grup yönetimimizi, yönetim kurulumuzu ve disiplin kurulumuzu seçtik. Hayırlı olsun" dedi.

Grup toplantılarının düzenli şekilde devam edeceğini belirten Öztrak, "Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız" ifadelerini kullandı.

"25 vekille başladık"

Toplantıya katılımın düşük olmasıyla ilgili iddialara da yanıt veren Öztrak, herhangi bir protesto olmadığını söyledi.

Öztrak, bazı milletvekillerinin yakınlarını kaybettiğini, bazı milletvekillerinin ise Ege Bölgesi'ndeki yangınlardan etkilenen ailelerini almak amacıyla bölgeye gittiğini belirterek tüm milletvekillerinin mazeret bildirdiğini ifade etti.

CHP içerisinde muhalif bir grubun oluştuğu ve bu grubun Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmaması yönünde deklarasyon yayımlayacağı iddialarının sorulması üzerine ise Öztrak, "Benim böyle bir şeyden haberim yok" dedi.

Öztrak, toplantıya 25 milletvekiliyle başladıklarını, bir milletvekilinin Meclis'teki Kastamonu programı nedeniyle toplantıdan ayrıldığını ve daha sonra yeniden toplantıya katıldığını söyledi.