2019 yılında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi, olağanüstü kongrede alınan kararla kendini feshetti. Kararla birlikte parti tüzel kişiliği sona ererken, parti yönetiminin bundan sonraki siyasi yol haritasına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve kurucu kadrosu tarafından kurulan Gelecek Partisi, Türk siyasetinde muhalefet cephesinin önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu. Parti, kuruluşundan bu yana çeşitli seçimlerde farklı ittifaklar içerisinde yer almıştı.

Fesih kararının ardından parti yöneticileri ve üyelerinin hangi siyasi oluşumlarda yoluna devam edeceği merak konusu olurken, kararın muhalefet dengelerine etkisinin önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Resmî açıklama ve kongre kararının ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Gelecek Partisi'nin yaklaşık yedi yıllık siyasi serüveni sona ermiş oldu.