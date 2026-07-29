Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek komşu Fakırcalı Mahallesi'ne sıçradı. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede tahliye kararı alındı.

Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan, alevlerin mahallenin çevresini sardığını belirterek, tedbir amacıyla mahallenin tamamen boşaltıldığını açıkladı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Alanya Belediyesi de söndürme çalışmalarına araç ve personel desteği sağlıyor.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, Sapadere'deki orman yangınına tüm kurumlarla koordineli şekilde müdahale edildiğini belirtti. Özçelik, belediyeye ait 8 arazöz, 2 ekskavatör ve çok sayıda personelin söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildiğini ifade etti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Özçelik, artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması konusunda dikkatli olunmasını istedi.

Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle yayılımını sürdüren yangını kontrol altına almak için bölgedeki yoğun çalışmaları devam ediyor.