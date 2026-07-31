Olay, saat 21.55 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, motosikletle oto galerinin önüne gelen kasklı ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, belden çıkardıkları tabancalarla iş yerine peş peşe ateş açtı.

Kurşun Yağdırdılar: 4 Kişi Yaralandı

Saldırının ardından şüpheliler geldikleri motosikletle hızla olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan iş yerinde büyük panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, saldırıda yaralandıkları belirlenen Enes S. (34), Ensar S. (29), Onur G. (30) ve Onur H. (27) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 Kişinin Durumu Kritik

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması ve olayla ilgili tahkikatın derinleştirilmesi amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.