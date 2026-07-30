Olay, gece saatlerinde Çavuşlu beldesi Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelanın etkisiyle yüksekten kopan bir kaya parçası mahalledeki bir eve isabet ederek binada büyük çapta hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle evde bulunan vatandaşlar yara almadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

'TÜM İMKANLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Olayın ardından bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatılırken Çavuşlu Belediye Başkanı Selim Hamzaoğlu sanal medya hesabından, 'Yağışların etkisiyle oluşan heyelanda yüksekten kopan kaya, bir evimizde büyük hasara yol açmıştır. Çok şükür evde bulunan vatandaşlarımızdan yaralanan olmamıştır. Belediye personelimiz çalışmalara hızla başlamıştır. Çavuşlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız' ifadelerine yer verdi. (DHA)