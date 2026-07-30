Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Dost ve stratejik ortağımız Moldova ile köklü münasebetlerimizi güçlü adımlarla yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Türkiye-Moldova 1'inci Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Sayın Eugen Osmochescu ve Savunma Bakanı Sayın Anatolie Nosatii ile bugün, Ticaret Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milletlerimizin refahı ve bölgemizin istikrarı doğrultusunda; ikili ticaret hacmimize ivme katacak hamleleri, savunma sanayi ve teknoloji odaklı stratejik ortaklıklarımızı, karşılıklı yatırımlarımızı artırma hususundaki görüşlerimizi en üst düzeyde değerlendirdik. Ortak vizyonumuz ve güçlü irademizle, Türkiye-Moldova ekonomik ve stratejik iş birliğini çok daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız. Nazik ziyaretleri ve samimi iş birliği yaklaşımları için Değerli Bakanlara ve heyetlerine şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA