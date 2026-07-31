Ankara’da yaz aylarının vazgeçilmez geleneği olan açık hava sinemaları, bu yıl da yediden yetmişe herkese nostaljik ve keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Yıldızların altında, hafif esen yaz rüzgarı ve patlamış mısır kokusu eşliğinde film izlemek isteyenler için Başkent’in dört bir yanında zengin gösterim programları sunuluyor.

İşte bu yaz sevdiklerinizle birlikte ücretsiz ya da biletli olarak katılabileceğiniz Ankara açık hava sinema mekanları ve öne çıkan gösterim detayları:

1. Gazoz ve Mısır İkramıyla Nostalji: Çankaya Belediyesi Açık Hava Günleri (Ücretsiz)

Çankaya Belediyesi’nin gelenekselleşen "Açık Hava Sinema Günleri", Yeşilçam klasikleri ve aile boyu animasyon filmleriyle mahalle pazar yerlerini ve parkları dev perdelere dönüştürüyor. Üstelik gösterimlerde ücretsiz patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapılıyor.

31 Temmuz Cuma: Çöpçüler Kralı – Aşıkpaşa Pazar Yeri

1 Ağustos Cumartesi: Selvi Boylum Al Yazmalım – Cebeci Pazar Yeri

2 Ağustos Pazar: Coco – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı

7 Ağustos Cuma: Vizontele – İsmet İnönü Parkı

8 Ağustos Cumartesi: Çiçek Abbas (Sokullu Pazar Yeri) & Gülen Gözler (Emek Pazar Yeri)

9 Ağustos Pazar: Selvi Boylum Al Yazmalım – Kurtuluş Parkı

2. Çimler Üzerinde Kültür-Sanat: CerModern Açık Hava Sineması

Sanatın Başkent’teki kalbi CerModern, çim alanında düzenlediği özel seçki gösterimleriyle sinemaseverleri ağırlıyor. Dünya sinemasının ödüllü yapımlarından yabancı klasiklere kadar geniş bir yelpaze sunan mekanda biletler Passo üzerinden temin edilebiliyor.

31 Temmuz Cuma: Bitirim İkili (Rush Hour) Ankara’da Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu İçeriği Görüntüle

1 Ağustos Cumartesi: Büyük Maestro: Ennio Morricone

5 Ağustos Çarşamba: İtalyan Yazlık Sineması: Yetişkin Gibi Yaşamak

6 Ağustos Perşembe: Fransız Yazlık Sineması: Dördüncü Duvar

3. Görkemli Atmosferde Aile Boyu Sinema: CSO Ada Ankara

CSO Ada Ankara’nın amfi tiyatro alanında gerçekleşen gösterimler, özellikle çocuklu aileler ve dünya sineması tutkunları için ideal bir atmosfer sunuyor. Biletinial üzerinden biletleri satışa çıkan öne çıkan seanslar:

2 Ağustos Pazar: The Lion King (Aslan Kral)

7 Ağustos Cuma: Frozen (Karlar Ülkesi) & Zootropolis

14 Ağustos Cuma: Sherlock Holmes

15 Ağustos Cumartesi: Ratatouille

21 Ağustos Cuma: Barbie

4. Kentin Diğer Açık Hava Rotaları

Bilkent Center & Panora AVM: Yaz dönemi boyunca açık hava çim alanlarında sürpriz film geceleri ve etkinlikler düzenliyor.

ODTÜ Vişnelik: Gençlerin uğrak noktası olan mekanda dönemsel konsept açık hava gösterimleri yapılıyor.