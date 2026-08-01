ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran ile savaşın ABD açısından başarılı bir şekilde seyrettiğini savunan Trump, sürecin başından beri tek hedeflerinin kazanmak olduğunu ve Tahran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılara yönelik bir soruyu da yanıtlayan Trump, karşı tarafın direncini bütünüyle kırana kadar İran'a yönelik sert askeri müdahalelere devam edeceklerini vurguladı.

İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda tahrip ettiklerini ve Tahran'ın elinde yalnızca kısıtlı bir askeri güç kaldığını öne süren Trump, müzakere sürecinde karşı tarafın dürüst bir tutum sergilemediğini savundu. Diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne 5 füze fırlattığı bilgisini aldığını aktaran Trump, İran'daki askeri müdahalenin henüz 5'inci ayında olduğunu hatırlatarak, mevcut durumun Vietnam veya Afganistan savaşlarıyla kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade etti.

HAMAS'IN SİLAH BIRAKMASI SÜRECİ

Toplantıda Hamas'ın silah bırakmasını öngören anlaşma sürecine de değinen Trump, gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ve bu durumu bölgede kalıcı barışın tesisi için kritik bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Süreçle ilgili İsrail ile mutabakata varıldığını ve Tel Aviv yönetiminin gelinen noktadan memnun kalarak sürece destek verdiğini bildiren Trump, İsrail'in mi bölgeden çekileceği yoksa Hamas'ın mı önce silah bırakacağı yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Geçmişte pek çok kişinin Hamas'ın silah bırakmasını imkansız olarak değerlendirdiğini hatırlatan Trump, söz konusu mutabakatın ABD'nin İran karşısında elde ettiği başarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ve birkaç ay önce böylesi bir anlaşmanın mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.