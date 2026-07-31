Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), NATO’nun müttefik hava sahasını koruma ve ortak savunma kararlılığına yönelik uluslararası katkılarını kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO'nun Baltık bölgesindeki hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen göreve katıldığı bildirildi.

"Amari Hava Üssü'ne İntikal Tamamlandı"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan duyuruda, intikalin detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 adet F-16 ve 76 personel, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing - eAP) Blok-72 görevi kapsamında Estonya'daki Amari Hava Üssü'ne intikal etmiştir."

Görev 30 Kasım 2026'ya Kadar Sürecek

Türk savaş uçakları ile askeri personelinin Estonya'daki görev süresine ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Türkiye'nin kararlılığı bir kez daha vurgulandı:

"Söz konusu görev 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecektir. Türkiye, üstlendiği tüm uluslararası sorumluluklarda olduğu gibi bu görevde de müttefiklerine güven, dostlarına huzur vermeye devam edecektir."