Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki 1 milyon metrekarelik dev alanda kurulan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı, 65 farklı türden yüzlerce canlıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Parkın son üyesi ise yeni dünyaya gelen minik bir dişi zebra oldu.

Yaklaşık 20 kilogram ağırlığında ve 80 santimetre boyunda doğan yavru zebranın ve annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı.

Güvenli ve Sevgi Dolu Bir Ortamda Büyüyor

ABB Veteriner İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi İbrahim Duman, anne ve yavrunun bakım sürecinin uzman ekiplerce 7/24 takip edildiğini belirtti.

Zebraların doğaları gereği yabani ve temkinli canlılar olduğuna dikkat çeken Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Gebe olan zebramız dişi bir yavru dünyaya getirdi. Bize alışma sürecinde ilk başta zorluklar yaşasak da bakıcılarımızın doğru yaklaşımı, ses tonları ve ilgisi sayesinde ortama hızla adapte oldu. Şu an bulunduğu alan oldukça geniş ve kendisini rahatsız edebilecek hiçbir unsur yok. Yeni doğan zebramızı güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüteceğiz."

İsmi Ankaralıların Önerileriyle Belirlenecek!

Parkın yeni maskotu haline gelen yavru zebranın isminin, parkı ziyaret eden vatandaşların ve çocukların önerileriyle konulacağı müjdelendi.

Ziyaretçilerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiği minik zebra için öne çıkan isim önerileri arasında "Pijamalı", "Çizgili", "Temmuz" ve "Yaz" gibi sevimli seçenekler yer alıyor.