Ahbap Derneği soruşturması kapsamında adliyeye gelen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Helvacıoğlu ifadesinde, 'Yardımların yerine ulaşıp ulaşmama hususu ben ve benim gibi yardım faaliyetinde bulunan kişilerin bilebileceği bir durum değildir. Tamamen derneğin yetkililerinin bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ulaştığını öğreniyorduk. Bazen de sosyal medya hesabımdan mesaj olarak depremzedelerin bana atmış olduğu mesajlarından anlayabiliyorduk' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu İrem Helvacıoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Helvacıoğlu'nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'DEPREM DÖNEMİ MADDİ YARDIMIM OLMAMIŞTIR'

İrem Helvacıoğlu ifadesinde, 'Haluk Levent isimli kişiyi yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında İzmir'de meydana gelen orman yangını olayında tanımıştım. O dönemde kendisinin Ahbap Derneği'nde faaliyette bulunduğunu biliyorum. O yangında ormanda yaşayan hayvanlar için yardımda bulunmuştum. Ne kadar maddi yardımda bulunduğumu şu an hatırlamıyorum. Kendisiyle herhangi bir samimiyetim de yoktur. Kendisini yaklaşık 2-3 senedir de hiç görmedim. 2021 yılından sonra 6 Şubat depremi döneminde de kendisiyle görüşmelerim oldu. 6 Şubat depremi döneminde televizyon programlarında da görüleceği üzere AFAD kurumunun yardım faaliyetleri içerisinde bulundum. Ahbap Derneği'ne 6 Şubat deprem döneminde herhangi bir maddi yardımım olmamıştır. Kısaca anlatacak olursam; deprem bölgesinde depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarıyla ilgili olarak mesela çocuk bezi gibi eşyalarla alakalı çocuk bezi üretici firmalarıyla irtibata geçip örneğin Hatay'da bildirilen bez ihtiyacı kapsamında firmayla görüşme sağlayıp elimde bulundurdukları miktar kadar fiyat anlaşması yapıp firmadan almış olduğum IBAN'ı ve anlaşmış olduğum miktarı bedel olarak dernek yetkililerine bildirirdim. Onlar da söz konusu firmayla irtibata geçip ihtiyaç olan eşyanın satın alınması üzerine görüşmeler yapardı ve bu şekilde de deprem bölgelerine firma tarafından gönderilirdi. Bu gibi faaliyet içerisinde oldum' diye konuştu.

'YARDIMLARIN ULAŞTIĞINI DERNEK YETKİLİLERİNDEN ÖĞRENİYORDUK'

Helvacıoğlu, '6 Şubat deprem döneminde Ahbap Derneği yardım faaliyetleri kapsamında birçok kişinin gönüllü olması sebebiyle bir otelin toplantı salonu şeklinde olan yerini anlık yardım ihtiyaçlarını karşılama ve irtibat kurma hususunda ayarlamışlardı, ben de oradaydım. Orada birçok kişi iş bölümü yapmıştı. Bunların içerisinde gıda anlamında ihtiyaçlarla ilgili görüşmeler yapan, giysi ve benzeri ihtiyaçlara yönelik çalışanlar yine deprem bölgesinde vefat edenlere yönelik ceset torbası bulmaya çalışanlar olarak birçok grup halinde hareket edenler vardı. 6 Şubat depremi ülkemizi derinden etkileyen bir doğal afettir. Bu sebeple herhangi bir derneğin kim ve nasıl yönetildiğinden ziyade devletimizin kurumları da dahil olmak üzere tüm yardım organizasyonlarının hepsine yetişmeye çalıştım. Şu hususu belirtmek isterim; sağlanan yardımların yerine ulaşıp ulaşmama hususu ben ve benim gibi yardım faaliyetinde bulunan kişilerin bilebileceği bir durum değildir. Tamamen derneğin yetkililerinin bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ulaştığını öğreniyorduk. Bazen de sosyal medya hesabımdan mesaj olarak depremzedelerin bana atmış olduğu mesajlarından anlayabiliyorduk' ifadelerini kullandı.

'DEVLETE AİT KURUMLARA DA DESTEK OLUNMASI HUSUSUNDA ÇABALADIM'

Helvacıoğlu, 'Kesinlikle devletin hiçbir kurumunu hedef alır nitelikte bir paylaşımım bir söylemim olmamıştır. Aksine Kızılay, AFAD gibi devlete ait kurumlara da destek olunması hususunda elimden geldiğince çabalarda bulundum. Bu soruşturmalar neticesinde Ahbap Derneği'nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini öğrendim. Bu durum beni çok üzdü. Çünkü böyle kurumların bir faaliyeti olmalı o da insanlara yardımdır. Ayrıca önemle şu hususu belirtmek isterim, benim 6 Şubat depremi sebebiyle Ahbap Derneği'nin yardım faaliyeti sırasında herhangi bir maddi kazancım asla olmamıştır. Zaten böyle bir hususu da kabul etmem. Soruşturmanın neticesinde gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken maddi yardım kaynaklarını kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını da yürekten isterim' dedi.