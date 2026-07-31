Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaşandı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 3,71 TL zam yapıldı. Zam sonrası motorin fiyatları tarihi bir seviyeye ulaşarak 80 TL’nin üzerine çıktı.

Artışın ardından motorin fiyatları kentlere göre farklılık gösterirken, yeni fiyatlar araç sahiplerinin bütçesini zorlamaya başladı. Özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler, artan yakıt maliyetlerinden doğrudan etkileniyor.

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kuru ve vergilerdeki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Son zamla birlikte motorinde litre bazında yeni bir fiyat eşiği daha geride bırakılmış oldu.

Büyükşehirlerde güncel motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 78,52 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 78,37 TL

Ankara: 79,63 TL

İzmir: 79,90 TL

Sürücüler, akaryakıtta yaşanan artışların ulaşım ve taşıma maliyetlerine de yansımasından endişe ediyor.