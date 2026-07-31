DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen hukuki çalışmalar ve çerçeve yasa taslağına dair değerlendirmelerde bulundu.
Sürecin kritik bir aşamaya geldiğini vurgulayan Doğan, atılacak ilk hukuki adımın gelecekteki düzenlemeler açısından bütünlüklü bir irade ortaya koyması gerektiğini ifade etti.
"Sürecin Odağında Hukuki Güvenceler Var"
Geç kalmış bir sürecin nihayet içine girildiğini belirten DEM Parti Sözcüsü Doğan, yürütülen hazırlıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
*"İlk hukuki adım için hazırlıklar yapılıyor ve söz konusu yasa kritik bir değerde. Çünkü bu yasa, düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç iradesi açısından da çok kritik bir önem taşıyor.
Sürece yönelik tartışmaların odağında artık hangi hukuki güvencelerle nasıl kurumsallaştırılacağı var. Bu da önemli; çünkü en çok bundan yoksundu süreç ve şimdi artık tam da bunun merkezine doğru ilerlediğimiz tartışmalar sürüyor."*
"Meclis Başkanlığı'ndan Takvim Açıklaması Bekliyoruz"
Yasanın süreli ya da geçici olmasından ziyade yaratacağı toplumsal ve hukuki etkiye odaklanılması gerektiğini savunan Doğan, Meclis'in çalışma takvimine dikkat çekti:
"Yasa geçici de olabilir süreli de olabilir. Mesele bu değildir, mesele bu yasanın yaratacağı etkilerdir. Bu yasa barışa, demokrasiye ve adalete dönük kalıcı etkiler yaratmalı. Öyle kalıcı olmalı ki bu tarihsel ilişkiyi yeniden tanımlayabilecek gücü ortaya çıkartabilmeli.
Takvimle ilgili çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Henüz çalışmalar bitmedi. Takvimle ilgili en kısa sürede Meclis Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yapmasını temenni ediyoruz. Meclis çalışması 6 Ağustos'a kadar uzatıldı; Türkiye kritik günlerden ve tarihsel bir dönemden geçiyor. Bu dönemin ruhuna uygun bir yasayla Meclis dönemini kapatmayı umuyoruz."