DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen hukuki çalışmalar ve çerçeve yasa taslağına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin kritik bir aşamaya geldiğini vurgulayan Doğan, atılacak ilk hukuki adımın gelecekteki düzenlemeler açısından bütünlüklü bir irade ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Geç kalmış bir sürecin nihayet içine girildiğini belirten DEM Parti Sözcüsü Doğan, yürütülen hazırlıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

*"İlk hukuki adım için hazırlıklar yapılıyor ve söz konusu yasa kritik bir değerde. Çünkü bu yasa, düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç iradesi açısından da çok kritik bir önem taşıyor.

Sürece yönelik tartışmaların odağında artık hangi hukuki güvencelerle nasıl kurumsallaştırılacağı var. Bu da önemli; çünkü en çok bundan yoksundu süreç ve şimdi artık tam da bunun merkezine doğru ilerlediğimiz tartışmalar sürüyor."*