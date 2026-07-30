ABD Merkez Bankası (Fed), piyasalarda merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini yüzde 3,50-3,75 hedef aralığında sabit tutma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, kararın 9 üyenin lehte, 3 üyenin ise aleyhte oy kullanmasıyla kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, bankanın temel hedefleri olan fiyat istikrarı ve maksimum istihdamı desteklemek amacıyla mevcut faiz seviyesinin korunmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Fed, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yarattığı yüksek belirsizliğe rağmen ABD ekonomisinin güçlü büyüme performansını sürdürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada, ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiği, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu seyrettiği ve işsizlik oranında ise çok sınırlı değişim yaşandığı vurgulandı.

Piyasaların yakından takip ettiği Fed'in gelecek dönem faiz adımları ise enflasyon, istihdam verileri ve küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekillenmeye devam edecek.