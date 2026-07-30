Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki İlyas Kerim Saatçi'nin kullandığı 28 ADC 335 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan Almina Değerli (21), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi'nin (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü İlyas Kerim Saatçi ile Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.