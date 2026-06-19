Olay, akşam saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz bir kişi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp Polis Memuru Olduğu Belirlendi

Yapılan kimlik tespitinde, bulunan cesedin kentte iki gün önce kayıp ihbarı yapılan polis memuru Osman Sinan’a ait olduğu tespit edildi. Sinan’ın ölüm haberi, meslektaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

Cenaze Otopsiye Gönderildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Osman Sinan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.