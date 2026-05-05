T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından Giresun’da gerçekleştirilen denetimlerde, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait bir maden sahasında çevre kirliliği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, madenden çıkan atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında harekete geçen ekipler, kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümünü gerekli önlemler alınana kadar kapatma kararı aldı.

Ayrıca işletmeye, ihlalin tekrarlanması nedeniyle 3 kat artırımlı ceza uygulanarak toplam 2 milyon 517 bin TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık yetkilileri, çevreyi kirleten faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.