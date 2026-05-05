Emin Antik Sanat Merkezi ve ZorbaTVdergi paydaşlığında, Sanatçı Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen “Goya’nın Hayaletleri” sergisi, sanatseverleri kavramsal bir sanat şöleninde buluşturuyor.

İlhamını Goya'nın Hayaletleri filminden alan sergi, İspanyol ressam Francisco Goya’nın sanatından ziyade, dönemin engizisyon yargılamaları, kadın üzerindeki iktidar mücadeleleri ve inanç ile gücün manipülatif ilişkisini odağına alıyor. Yönetmen Milos Forman’ın perspektifinden yola çıkan sergi, Goya’yı bir kahraman ya da kurban olarak değil, çalkantılı bir dönemin tanığı olarak ele alıyor.

Sergi, Goya’nın tanıklığını günümüze taşıyarak sanatın hafıza ile kurduğu bağı yeniden yorumlamayı amaçlarken, kadın sanatçıların üretimleri üzerinden toplumsal ve tarihsel yüzleşmelere de alan açıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kadınlarını geride bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur.” sözünden ilhamla şekillenen etkinlik, kadınların sanattaki ve toplumdaki yerini güçlü bir şekilde vurguluyor.

“Goya’nın Hayaletleri” sergisi, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te sanatseverlerle buluşacak.