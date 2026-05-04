Sincan’da hafta sonu kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Pinokyo” isimli çocuk oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Lale Konferans ve Tiyatro Salonu bu kez çocukların neşesiyle dolup taştı.

Sahneye taşınan klasik hikâye, eğlenceli anlatımı ve renkli karakterleriyle minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Pinokyo’nun maceraları, salonda zaman zaman kahkahaların yükselmesine neden olurken, oyunun verdiği mesajlar da ailelerden tam not aldı.

Hafta sonları düzenlenen tiyatro etkinlikleriyle dikkat çeken Sincan Belediyesi, çocuklara yönelik oyunların yanı sıra yetişkinlere hitap eden tiyatro gösterileriyle de kültür-sanat hayatına katkı sunuyor.

Sincan’da Tiyatro Her Yaşa Hitap Ediyor

Ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunları, her yaştan vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Sincan Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahnelenen oyunlar, önümüzdeki günlerde de sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.