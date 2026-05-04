Adana’da yüzlerini eşarpla kapatarak girdikleri daireden yüklü miktarda para çalan iki şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı. Olay sonrası şüphelilerin çaldıkları parayla alışveriş yapması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kapıyı zorlayıp yatak odasına girdiler

Olay, 12 Mart günü saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. (38) ile yeğeni D.K. (17), bir apartmanın 7’nci katındaki Jale K.’ye ait daireye kapı kilidini zorlayarak girdi. Yatak odasına yönelen şüpheliler, gardıropta bulunan ve içinde 51 bin lira ile 30 avro olan poşeti alarak hızla evden çıktı.

Apartman girişinde panik yaşandı

Merdivenlerden inen şüphelilerden D.K., apartman girişinde bir kişiyle karşılaşınca paniğe kapıldı. Şüpheli, durumu kurtarmak için misafirliğe geldiğini söyleyerek apartmandan ayrıldı. Bir süre merdivenlerde bekleyen Kibariye S. de daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı. Şüphelilerin apartmandan çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çaldıkları parayla alışveriş yaptılar

Evine döndüğünde hırsızlığı fark eden Jale K.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin Seyhan ilçesindeki Melek Girmez Sokağı’na gittiği belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları paranın bir kısmıyla bir mağazadan kıyafet ve mont satın aldığı, bu anların da güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Teyze tutuklandı, yeğen aranıyor

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda Kibariye S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden şüpheli, hırsızlık yapmadığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen Kibariye S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli D.K.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.